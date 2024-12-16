Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Jandarma, Balıkesir'de düzenlediği operasyonlarla 20 şüpheliyi yakaladı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

16.12.2024 15:16
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Gönen, Manyas, Karesi ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 14 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1825 gram kubar esrar, 125 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram kenevir tohumu, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 bin 209 paket sigara, 32 litre sahte alkol, 30 adet sigara ağızlığı, 2 adet dijital material (cep telefonu) ve 2 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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