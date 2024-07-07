Balıkesir'de kaybolan adam 60 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de kaybolan adam 60 saat sonra sağ olarak bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsalda kaybolan 43 yaşındaki adam, 60 saat süren bir çalışmanın neticesinde sağ olarak bulundu. İhbar üzerine yapılan aramalar sonucunda kaybolan adam, bitkin bir vaziyette bulundu. Tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi.

07.07.2024 10:57
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsalda kaybolan 43 yaşındaki adam, 60 saat süren bir çalışmanın neticesinde sağ olarak bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde ikamet eden F.Ö'nün (43) isimli kişinin 1 Temmuz 2024 Pazartesi saat 11.45 sıralarında kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 9 jandarma asayiş timi, 1 termal dron unsuru, 1 iz takip köpek unsuru ve AFAD su altı arama ekipleri, 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı arama ekibi, 3 JASAT unsuru, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi ile köy halkı ile yapılan aramalar sonucu kaybolan adam, Kepsut İlçesi Gökköy Mahallesi ormanlık alan içerisinden Gökköy Mahallesi istikametine giderken bitkin bir vaziyette bulundu.

F.Ö. Jandarma ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından ileri tetkik için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilerek, muayene ve tedavisini müteakip ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaybolan adam 60 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika

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