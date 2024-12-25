Balıkesir\'de okul servisi TIR\'la çarpıştı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Pamukçu beldesindeki bir okul servisinin TIR'la çarpışması sonucu araç sürücüleriyle birlikte 26 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin olarak, "Kazada yaralanan çocuklarımızın tedavileri hassasiyetle devam etmektedir. Elim hadisenin incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirdiğimiz bilgisini kamuoyumuzla paylaşırken bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının da altını bir kez daha önemle çiziyorum" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Pamukçu beldesindeki bir okul servisinin TIR'la çarpışması sonucu araç sürücüleriyle birlikte 26 öğrenci yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ilimizin Altıeylül İlçesi Pamukçu mevkisinde bir okul servisimizin karıştığı trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan çocuklarımızın tedavileri hassasiyetle devam etmektedir. Bakanlık olarak evlatlarımızın sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz bu süreçte tüm imkanlarımızı seferber ederek yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim.

Elim hadisenin incelenmesi ve soruşturulması için müfettiş görevlendirdiğimiz bilgisini kamuoyumuzla paylaşırken bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının da altını bir kez daha önemle çiziyorum. Hastanede tedavi altında olan evlatlarımıza acil şifalar temennisiyle ailelerimiz ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız evlatlarımızla."