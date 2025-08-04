Balıkesir'de Otel Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de Otel Yangını Söndürüldü

04.08.2025 11:10
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Erdek'teki otelin bar bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

1) OTELİN, BAHÇESİNDEKİ BAR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ocaklar Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki bar ve havuz bölümünde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Otel müşterilerinin panik yaşadığı yangında bar ve havuz çevresinde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

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2) BİRLİKTELİKLERİNE KARŞI ÇIKAN SEVGİLİSİNİN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIYA GİDERKEN YAKALANDI

ADANA'da birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K. (36), 2 farklı kıyafet ve mont giymiş halde motosikletle seyir halindeyken polisin takibiyle yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Muhammed K. tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.'yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip, şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ

Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.'nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.'nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı. Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, "Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Ümit K.'ye 'plakasız motosiklet kullanmak' suçundan 15 bin 709 lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Erdek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Otel Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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