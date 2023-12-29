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Balıkesir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan babası yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Balıkesir\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
29.12.2023 - 17:51,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Çanakkale- İzmir kara yolunun İskele Mahallesi Kavşağı yakınında seyreden A.Y. yönetimindeki 10 Z 0358 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü A.Y. ve yanında bulunan babası İ.Y. yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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