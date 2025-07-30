Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı.
S.Ş. idaresindeki 34 FV 0157 plakalı panelvan, Balıkesir- Kütahya kara yolu Selimağa Mahallesi Bahçekazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Ağaçlık araziye girerek durabilen araçtaki A.A, Y.A, Ö.K, T.T. ve A.S. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Panelvan Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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