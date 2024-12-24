Balıkesir'de Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir\'de Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

24.12.2024 18:21
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 7 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaşamını yitiren ve yaralanan kişiler hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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