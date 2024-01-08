 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi

Edremit Körfezi yöresinde yaşanan şiddetli lodos fırtınası sonucunda, Burhaniye'de plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi. Ayrıca, fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi de Edremit Körfezine sığındı. Belediye işçileri suları boşaltmak için tıkanan logarları açarken, iş makineleri de deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu.

Balıkesir\'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi
08.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:08
Abone Ol

Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi

BALIKESİR - Edremit Körfezi yöresinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Burhaniye'de plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi de Edremit Körfezine sığındı.

Edremit Körfezinde dünden beri devam eden yoğun lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Öğretmenler Mahallesi'nde plajı aşan deniz suları kordon boyu caddesini göle çevirdi. Belediye işçileri Caddedeki suları boşaltmak için tıkanan logarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajında deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edremit Körfezi, Fırtına, Edremit, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement