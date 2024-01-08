Balıkesir'de şiddetli lodos: Plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi

BALIKESİR - Edremit Körfezi yöresinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Burhaniye'de plajı aşan deniz suları yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi de Edremit Körfezine sığındı.

Edremit Körfezinde dünden beri devam eden yoğun lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Öğretmenler Mahallesi'nde plajı aşan deniz suları kordon boyu caddesini göle çevirdi. Belediye işçileri Caddedeki suları boşaltmak için tıkanan logarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajında deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu.