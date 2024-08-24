Balıkesir'de su sorunu çevrecileri harekete geçirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de su sorunu çevrecileri harekete geçirdi

Burhaniye ilçesinde, son günlerde artan su sorunu çevrecileri harekete geçirdi. Çevreci vatandaşlar, su numuneleri, pankart ve dövizlerle Baski önünde toplanarak soruna çözüm bulunmasını istedi.

24.08.2024 20:40
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Balıkesir'de su eylemi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, son günlerde artan su sorunu çevrecileri harekete geçirdi. Burhaniye Su İnisiyatifi oluşumunun öncülüğünde bir araya gelen çevreci vatandaşlar, ellerinde su numuneleri, pankart ve dövizlerle Baski önünde toplanarak slogan attı ve basın açıklaması yaptı.

Burhaniye'de dişlerini bile çeşmeden akan suyla temizleyemediklerini kaydeden vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi. Çeşitli mahallelerden alınan su numunelerini de getiren vatandaşla,temiz su istiyoruz şeklinde sloganlar attı. Burhaniye Baski önündeki basın açıklamasını da Burhaniye Su İnsiyatifi üyelerinden avukat Filiz Sonsuz yaptı. Ellerinde dövizler ile sloganlar atarak Baski protesto edilirken yapılan basın açıklamasında da "suyu içmekten, kullanmaktan korkuyoruz. Su, bildiğimiz su değil. Yaklaşık bir buçuk aydır Burhaniye, Ali Çetinkaya Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerimizde musluklardan akan suyumuz tuzlu, acı, paslı, yağlı. Yaptırdığımız tahlil sonuçlarına göre, suyun içerisindeki katı madde miktarı, yani su olmayan, suda olmaması gereken maddeler, normal değerlerin 7-8 katına ulaşıyor Bazı mahallelerimize günün bazı saatlerinde su verilmiyor ya da suyun basıncı düşüyor. Bu duruma çoğunlukla habersiz yakalanıyoruz Belki bazen Baski'den gelen bir kısa mesajla önceden haberdar olabiliyoruz. Sadece Burhaniye merkez mahalleleri değil, kırsal mahalleler de susuzlukla adeta sınanıyor. Çallı, Kuyucak ve Avunduk mahallelerine tankerlerle su taşınıyor. Daha düne kadar çeşmelerinden su akan bu mahalleler artık tankerle gelecek suyu bekliyor. Uzun yıllardır ya tadı kötü olduğu ya da güvenilir olmadığı için içemediğimiz şebeke suyuyla artık bazı mahallelerimizde diş fırçalayamıyoruz. Sabun köpürmüyor, el yıkanmıyor, duş alınamıyor, bulaşık, sebze meyve yıkanamıyor, yemek yapılamıyor, çay demlenemiyor, çamaşır, bulaşık makineleri, kombiler bozuluyor ve ishal kusma vakaları artıyor. .Yapılan yüzlerce-binlerce şikayete rağmen ne ilgili bakanlıklardan, ne İl Sağlık Müdürlüğü'nden, ne Baski'den, ne belediyelerden hiçbir tatmin edici resmi cevap yok. Bunun yerine ne oluyor. Altyapı bu kadar yetersizken yeni inşaat ruhsatları veriliyor" sözlerine yer verildi..

Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de su sorunu çevrecileri harekete geçirdi - Son Dakika

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