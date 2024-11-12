Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4- 10 Kasım'da şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.
Ekipler, 9 bin 382 kişinin bilgilerini sorgulayarak, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, 127 adet sentetik ecza, 20,98 gram esrar, 7,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 0,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Suç Operasyonu: 58 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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