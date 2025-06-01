Balıkesir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

01.06.2025 13:27  Güncelleme: 14:36
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' (SECAP) Süreç Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" (SECAP) Süreç Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Balıkesir'de, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak, herkesin uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan, karbondan arındırılmış ve dayanıklı bir kent inşa etmek amacıyla kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde SECAP Süreç Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

"Düşük karbonlu gelecek vizyonu ele alındı"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) tarafından ortaklaşa yürütülen süreçte, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede iklime dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki düşük karbonlu gelecek vizyonu ele alındı. Toplantıda, MLGP4Climate Platformundan (EU4ETTR) Proje Takım Lideri Davia Mantoine'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları konusunda tebriklerini ilettiği video mesajı seyredildi.

Tüm paydaşların fikri alındı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, yaptığı bilgilendirme sunumunda SECAP konusundaki teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, katılımcı belediyecilik anlayışıyla bu hazırlık sürecinde il genelindeki tüm paydaşlarla bir araya gelmenin önemini vurguladı. Bilgilendirme sunumunun ardından katılımcılardan geri bildirimlerin alındığı ve fikir alışverişinin yapıldığı oturumlar düzenlendi. Oturumlarda, katılımcılara iklim değişikliği konusunda görüş ve önerilerinin alındığı "Geri Bildirim ve Fikirler Atölyesi" yapıldı.

Arka plan ve ululararası iş birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, MLGP4Climate (İklim Eylemleri İçin Türkiye Çok Seviyeli Yönetişim) platformu ile imzaladığı iş birliği sonrasında faaliyetlere başladı. MLGP4Climate Platformu, Türkiye'de iklim eylemleri için üye belediyelere ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunarak Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM) imzacısı belediyelere uluslararası ve ulusal uzmanlar aracılığıyla destek sağlıyor. Bu kapsamda SECAP hazırlama, uygulama ve izleme, ortak bulma, bilimsel teknik verilere erişim ve finansal programlar hakkında destek sunuluyor.

SECAP süreci resmi olarak başladı

Enerji Dönüşümü İçin AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin (EU4ETTR) imzalanmasıyla SECAP süreci resmi olarak başladı. Program kapsamında 2022 yılı Temel Emisyon Verileri baz alınarak 2030 karbon azaltım ve 2050 karbon nötr projeksiyonları yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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