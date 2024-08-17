Balıkesir'de toplu hatim cemiyeti yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de toplu hatim cemiyeti yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, camilerde 1 Temmuzda başlayan Yaz Kuran Kursları tamamlanırken, toplu hatip cemiyetleri de başladı. Kocacami'de yaz boyu Kur'an'ı Kerim dersleri gören öğrenciler, anne ve babalarına öğrendiklerini gösterdiler.

17.08.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de toplu hatim cemiyeti yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, camilerde 1 Temmuzda başlayan Yaz Kuran Kursları tamamlanırken, toplu hatip cemiyetleri de başladı. Kocacami'de yaz boyu Kur'an'ı Kerim dersleri gören öğrenciler, anne ve babalarına öğrendiklerini gösterdiler.

Burhaniye merkez Kocacamide 13 çocuk için düzenlenen Hatim Cemiyeti çok sayıda insanı buluşturdu. Hatim cemiyetinde öğrenciler dua etti. Anne ve babaları kutlayan Müftü Mustafa Ali Işık, çocukların her zaman camilerdeki hocalardan bilgi alabileceklerini söyledi. Programın sonunda çocuklara, din görevlisi Mustafa Aydoğdu ve İsmail Baydemir tarafından çeşitli hediyeler verildi. Camiyi dolduran anne ve babalar programı sonuna kadar izledi. Anne ve babalara teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, " 1 Temmuz'da başlayan Kuran kurslarımız bu gün sona ermiş durumda. Yaklaşık 7 hafta, yani 2 ay gibi devam eden kurslarımız resmi olarak bu gün bitti. Kocacamimizde çocuklarımız Kuran okudular. Dini bilgileri öğrendiler. Annelerine babalarına öğrendiklerini gösterdiler. Bu gün resmi olarak bitti. Ama, gayri resmi olarak bitmedi. Çocuklarımız, okul açılıncaya kadar hocalarımıza gelebilir. Okuyup onları dinleyebilirler. Sureleri tekrar edebilirler. Kışın, hafta sonları, akşamları dahi gelebilirler. Biz her zaman sadece bu camimiz değil bütün camilerimizde Kuran kurlarımızın, halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize açık olduğunu söylemek istiyorum " dedi.

Çocuklardan Meryem Derelioğlu da," Çok mutluyum Kuranı bitirdiğim için. Hocalarıma çok teşekkür ediyoruz" dedi. Taha Yaşar ise, " Bugün çok mutluyum. Çünkü hatim yaptık. Hocalar bize hediye verdi. Kolay olmadı. Ama, gene de çok güzel bir şey. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Arzu Durmaz da, " Bu gün hatim yaptık. Çok memnunuz. Anneme aileme çok teşekkür ederim. Hocalarımıza teşekkür ederim. Kur'anı öğrendik" dedi.

Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de toplu hatim cemiyeti yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan ’’maymun çiçeği virüsü’’ açıklaması: Türkiye’de görülmedi Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ''maymun çiçeği virüsü'' açıklaması: Türkiye'de görülmedi
20:57 Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi, Abdullah Avcı’yı tehdit etti Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 23:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de toplu hatim cemiyeti yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement