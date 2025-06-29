Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Gizem P. yönetimindeki 10 AOS 076 plakalı otomobil, Balıkesir- Bigadiç kara yolu Çağış mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, Bigadiç ve Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Sıla A, Ecrin A, Selin T, Hümeyra Ş. yaralandı.
Bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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