Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Edremit, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yapılan operasyonlarda 10 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik uyuşturucu hap, bonzai, esrar, kenevir bitkisi, tabanca ve cep telefonu gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

04.07.2024 16:45
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Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonunda Edremit, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin kullandığı 5 ev ile 3 araca operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda ise 42 gram metamfetamin, 26 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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