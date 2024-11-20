Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polisin bir eve narkotik köpeği 'Fırtına' ile düzenlediği operasyonda, buzdolabına gizlenmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen grubu takibe aldı. İstihbarat çalışmasıyla şüphelilerin Akçay Mahallesi'ndeki evlerinde piyasaya uyuşturucu madde dağıtımı yapacakları bilgisine ulaşıldı. 18 Kasım'da söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği 'Fırtına' da kullanıldı. Fırtına'nın tepki verdiği buzdolabında yapılan aramada 8 kilo 154 gram metamfetamin, 163,89 gram kokain, 190 sentetik hap ve 1,07 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi bulundu. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.