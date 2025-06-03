Balıkesir'de Yeni Yollarla Güvenli Ulaşım

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önemli güzergahlarda yapılan çalışmalarla şehre güvenli ve konforlu yollar kazandırıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan yoğun talep gelen Kocagöl, Çepni, Gölyaka hattı ve Gönen'de sanayi içi yolları yeni çehresine kavuşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşların yol talebine kayıtsız kalmadı. Gönen'de sanayi içi yolda 4,3 kilometrelik asfalt serimi ve yol çizgi çalışmaları gerçekleştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bandırma'nın Çepni, Gölyaka ve Manyas'ın Kocagöl hattında toplam 11,2 kilometrelik yol için sıkıştırma işlemlerine devam ediyor.

Çalışmaların tamamlandığı bölümlerde ise asfaltlama başladı. Gölyaka, Çepni hattında 1,2 kilometre kaplama sona erdi. Gönen'de sanayi içi yollarda kapsamlı bir çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, sanayi bölgesindeki vatandaşların talebini kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Vatandaşlardan bazıları da çalışmalara ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Emin Yılmaz (Gölyaka Mahallesi Muhtarı): "Burası çok geniş bir yol oldu ve tozdan kurtulduk. Herkes çok memnun. Ahmet Başkan'ımıza bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

- Hüseyin Demir: "Yolun önceki hali kötüydü ama Ahmet Başkan'ımız sağ olsun bizi tozdan kurtardı."

-Metin Meto: "Yol yağmur yağdığı zaman çukurlaşıyordu. Arabaların lastikleri patlıyordu. Bayağı zorluklar yaşıyorduk. Çalışmaların başlamasıyla birlikte yol genişledi. Üç tane araba yan yana geçebilecek gibi yol oldu. Ahmet Başkan'ımıza teşekkür ederiz."

-Fikret Keçici: "Buralar tarla yolu gibi çamur içindeydi. Bunca yıldır uğraştık ama önceki yönetimlerden hiçbiri bu konuya el atmadı. Sağ olsun Ahmet Akın Başkanımız bu işe el attı ve yollarımızı gayet güzel bir şekilde yaptı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

- Mustafa Özel: "Allah razı olsun Ahmet Akın'dan, bizi tozun ve pisliğin içinden kurtardı. Burada çok çile çektik. Beş yıldan beri çamurunu da tozunu da çektik. Şimdi çok şükür halimize. Yollarımız asfaltlandı. En son çizgi çalışmamız oldu. Daha ne isteriz, buna çok şükür."

-Ali Çorbacıoğlu (Gönen Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı): "Seçim zamanı Ahmet Akın Başkanımız çıktı, söz verdi. 'Esnafın sıkıntısını ben biliyorum. Seçildiğim anda sözüm söz yolları en kısa zamanda yapacağım, tertemiz bir şekilde esnafa kazandıracağım' dedi. Asfaltlama çalışması bitti ve çizgileri çektiler. Buradan Ahmet Akın Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Sayesinde Gönen bugüne kadar almadığı hizmeti aldı."