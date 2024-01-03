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Balıkesir'de Yoğun Sis Uyarısı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yoğun Sis Uyarısı

Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Sis ve pusu nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Balıkesir Valiliği sürücüleri yoğun sis ve pusu nedeniyle yaşanabilecek kazalar konusunda uyarıda bulundu.

03.01.2024 - 11:00,
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Balıkesir güne sisle uyandı

BALIKESİR - Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

Balıkesir'de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağışın ardından etkili olamaya başlayan sis ve pusu sabah saatlerinde de devam etti. Sis ve pusu nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Balıkesir Valiliği sürücüleri yoğun sis ve pusu nedeniyle yaşanabilecek kazalar konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir\'de Yoğun Sis Uyarısı
Kaynak: İHA
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