Balıkesir\'de Yoğun Sis Uyarısı

Galatasaray\'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti

Balıkesir güne sisle uyandı

BALIKESİR - Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

Balıkesir'de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağışın ardından etkili olamaya başlayan sis ve pusu sabah saatlerinde de devam etti. Sis ve pusu nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Balıkesir Valiliği sürücüleri yoğun sis ve pusu nedeniyle yaşanabilecek kazalar konusunda uyarıda bulundu.