Balıkesir, EMITT Fuarı'ndan Onur Ödülü ile Döndü

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndan (EMITT) "28. Yıl Onur Ödülü" ile döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan EMITT'te yer almaktan ve onur ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduk" dedi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 28. Yıl Onur Ödülü'ne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, "Destinasyonlar" kategorisinde yaptığı geniş kapsamlı tanıtım çalışmaları ve iş birlikleri ile ödülü almaya hak kazandı.

" Türkiye'nin önemli termallerine sahibiz"

Balıkesir'de turizm potansiyelini arttırıp, çeşitlendirmek için çalışmaların başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir, ülkemizin ve hatta dünyanın en güzel kenti. Coğrafi konumu, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle şehrimiz oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Balıkesir'in turizm alanında hak ettiği yere gelmesi için ortak akıl ve vizyonla çalışıyoruz. Şehrimiz kırsal ve eko turizm açısından Türkiye'nin en önde gelen ili. Tarımsal kalkınma kırsal turizmle entegre edilerek çok yönlü bir kalkınma oluşturabilir. Bunun yanı sıra zengin bir mutfağımız var. Gastronomi festivalleri ile bu potansiyeli de öne çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önemli termallerine sahibiz. İlimizde sağlık turizmi de sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir. Balıkesir'imizin turizm potansiyelini geliştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan EMITT'te yer almaktan ve onur ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduk. Balıkesir'imizin lezzetli mutfağı ve göz alıcı doğasını tanıttığımız fuara katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EMITT Fuarı'nda yerli ve yabancı birçok katılımcının ziyaret ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tanıtım standında Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı belediyeleri de yer aldı. Fuarda Ayvalık ve Gömeç stantları da ziyaretçilerini ağırladı.