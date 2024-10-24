Balıkesir Taksicilerden Teröre Karşı Destek

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Balıkesir'de taksici esnafı, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlara destek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Şehir merkezinde araç konvoyu oluşturan taksiciler, terörü lanetleyerek toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, etkinlikte, teröre karşı birlik vurgusu yaparak, "Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız." dedi.

Tekin, konvoyla, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan taksici esnafının tepki konvoyu geçişi sırasında Balıkesirli vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.