Balıkesir Üniversitesi İpekböceği Üretim Projesi Başlattı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi İpekböceği Üretim Projesi Başlattı

Balıkesir Üniversitesi, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında ipekböceği üretimini canlandırmak ve geliştirmek için bir proje başlattı. Veteriner Fakültesi ve girişimci Nursal Haney'in işbirliğiyle yürütülen proje, Balıkesir'deki hayvancılık çiftliğinde gerçekleştiriliyor. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üretim tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve desteklerini ifade etti.

15.06.2024 11:49
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), iş geliştirme faaliyetleri kapsamında girişimcilere eğitim ve yer desteği vermeye devam ediyor.

Veteriner Fakültesi ve girişimci Nursal Haney'in işbirliğiyle Balıkesir'de yaygın olan ipekböceği üretiminin yeniden canlandırılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir üretim için "İpekböceği Üretim Projesi" başlatıldı.

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yetiştirme çiftliğinde başlatılan çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden girişimci Nursal Haney ve Veteriner Hekim Melih Kerim Arslan faaliyet yürütüyor. Çalışmaya, Veteriner Fakültesinden öğretim elemanları da iştirak ediyor.

Mayıs ayı başında yumurtadan yeni çıkmış larvaların temini ve beslenmesi ile başlayan çalışmada, 5 yaşam evresi ve bunlar arasındaki 4 uyku evresinden oluşan yaklaşık 30 günün sonunda koza örme aşamasına gelindi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile üretim tesisini ziyaret etti. Haney ve Arslan'dan ipekböceği üretimi çalışmaları hakkında bilgi alan Oğurlu, üniversite olarak bölgenin ve Balıkesir'in yararına olabilecek çalışmalara destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin logosu güncellendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin revize ettiği logoda, 2014'ten bu yana kullanılan "B" harfi, Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek "sevgi" ve "kucaklaşma" temalarında işlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle yeni görünümü onaylanan logo, iki denize ve Kazdağları dahil eşsiz bir doğaya sahip olan Balıkesir'in "B" harfi, denizi simgeleyen mavi ve ormanı simgeleyen yeşil renklerinin karışımı olan turkuaz renginde tasarlandı.

Fransızcada Türk anlamına gelen Turquois sözcüğünden türetilen turkuaz, Türk İslam sanatının alametifarikalarından biri olarak kabul görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir baskılı evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini belirtti.

Stoklar tükenene ve tabelalar doğal şartlardan kullanılmaz hale gelene kadar eski tasarımla devam edileceğini duyuran Akın, bu değişimin belediyeye hiçbir ek maliyet getirmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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