Balkan Gençlik Buluşmaları Edirne'de

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı kapsamında Edirne'ye gelen öğrenciler, Keşan ilçesindeki BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan'da bulunan BAYKAR'ı ziyaret eden 352 öğrenci, yüksek teknolojili çalışmaları görme fırsatı yakaladı.

Yöneticiler eşliğinde tesisi gezen öğrenciler, milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen insansız hava araçları (İHA) hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, tesislerde yapılan inceleme gezisiyle birlikte üretim süreçleri, teknolojik altyapı ve savunma sanayimizin geldiği nokta hakkında detaylı bilgi edindi.