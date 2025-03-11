Balkan Sağlık İş Forumu Edirne'de

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Edirne'de 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Balkan Sağlık İş Forumu düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde Edirne'de düzenlenecek Balkan Sağlık İş Forumu'nun, sağlık alanında yenilikçi gelişmelere yön verecek ortak çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamayı ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, Balkan Sağlık İş Forumu'nda, Tanıtım Politikaları, Sağlık Yatırımları, Türkiye ve Balkan Ülkeleri Arasındaki Stratejik İş Birlikleri, Üreten Sağlık, Yerli ve Milli Teknoloji, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı Vizyonu, Türkiye'de Sağlık Hizmetleri, Standartları ve Kamu-Özel Sağlık Hizmet Sunumu, Trakya Bölgesi Özelinde Sağlık Yatırımları ve Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, Sağlık Turizminde İnsan Kaynağı, Bilgi Sistemleri ve İnovasyon konularının ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan ülkelerinin Sağlık Bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılacağı Forum'a, ayrıca Macaristan davet edilecek. 13 ülkenin bir araya geleceği Forum, Balkan ülkeleri için ortak bir sağlık vizyonu oluşturulması ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin gelişimine öncülük edilmesi de hedefleniyor.