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Balkanlarda 1 Mayıs Kutlamaları

Balkanlarda 1 Mayıs Kutlamaları

Balkan ülkelerinde 1 Mayıs, işçi hakları ve adil ücret için çeşitli etkinliklerle kutlandı.

01.05.2025 15:24
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Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezinde işçi sendikaları ve aktivistlerin organizasyonuyla yürüyüş düzenlendi.

"Eşitlik, Onurlu İş ve Yaşam", "Özgür ve Eşit Bir Toplum İçin" pankartlarının taşındığı yürüyüşte yapılan açıklamalarda, işçilerin olumsuz çalışma koşulları ve ülkedeki enflasyonun etkileri gibi sorunlar gündeme getirildi.

Özel sektör çalışanlarının maaş artışı talep ettiği yürüyüşte ayrıca son 5 yılda Kosova'da 97 işçinin iş kazaları sonucu hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Arnavutluk'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde etkinlikler ve eylemler düzenlendi.

Arnavutluk Sendikalar Birliği ve Arnavutluk Çalışma Hakları Koalisyonu tarafından başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda eylem düzenlendi.

Onlarca vatandaşın katıldığı eylemde, ülkede sosyal korumaya ve adil ücretlere daha fazla önem verilmesi çağrısı yapıldı.

Kuzey Makedonya'da, Makedonya Sendikalar Birliği (SSM) tarafından başkent Üsküp'te yürüyüş yapıldı.

Katılımcılar, SSM'nin binasından Meclis binasına yürüdü.

Burada milletvekillerinden asgari ücretin 500 avroya çıkarılması, diğer maaşların da 100 avro artırılması talebinde bulunan katılımcılar, ardından yürüyerek Makedonya Ticaret Odası ve Başbakanlık binasına gitti.

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan

Bosna Hersek'te 1 Mayıs kapsamında protesto gösterileri düzenlendi ve güvenlik güçleri normal çalışmasını sürdürdü.

Gösterilere katılımlar düşük düzeyde olurken, 2 günlük resmi tatil dolayısıyla vatandaşlar piknik alanlarında ve turistik bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan bazı sendika temsilcileri, işçilerin çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, resmi tatil dolayısıyla vatandaşlar park ve piknik alanlarına gitmeyi tercih etti. Bazı park alanlarında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtılırken, şehir merkezleri boş kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, hükümet binası önünde gösteri yapıldı. İşçi sendikalarına öğrencilerin de destek verdiği gösteride, Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kişi anıldı.

Göstericiler, hayatını kaybeden 16 kişi için 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Politika, 1 Mayıs, Ekonomi, kosova, Güncel, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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