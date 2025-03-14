Balkanlarda İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlarda İftar Buluşması

Edirne Valiliği, Sofya'da Balkanlar'daki soydaşlarla iftar düzenleyerek dostluk ve işbirliğini artırdı.

14.03.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da iftar programı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, basına yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları geleneği sürdürerek, ramazan vesilesiyle Balkanlar'da soydaşlar ve dindaşlarla buluştuklarını söyledi.

Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sofya'da hem soydaşlarımızla hem de İslam coğrafyasından burada bulunan kardeşlerimizle bir aradayız. İftarımızı beraber açacağız. Tabii burada olmak önemli. Hem kaynaşmayı hem dostluğu hem de ikili işbirliklerini artırıyor."

Sınır şehri olarak Edirne'nin Bulgaristan ile sürekli diyalog içerisinde olduğunu anlatan Sezer, Sofya'da düzenledikleri iftar programına ülkedeki politikacılar, siyasi partilerin temsilcileri, diplomatlar ve vatandaşların katıldığını belirtti.

Vali Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu kapsamında Sofya dışında Balkanlar'da Prizren, Üsküp, İskeçe ve Gümülcine'de de benzer programlar düzenlenecek.

Sofya'daki iftar programı sema gösterisi ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Yunus Sezer, Balkanlar, Politika, Edirne, Güncel, Yaşam, İftar, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlarda İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Şinasi Yurtsever’in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Cenaze yolunda feci kaza 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Malatya’da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
07:54 Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
14:16 SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
13:59 Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
13:55 Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
13:47 Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
13:45 Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
13:41 Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
13:38 Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
13:21 “Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 09:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Balkanlarda İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.