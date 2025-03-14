Balkanlarda İftar Buluşması

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da iftar programı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, basına yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları geleneği sürdürerek, ramazan vesilesiyle Balkanlar'da soydaşlar ve dindaşlarla buluştuklarını söyledi.

Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sofya'da hem soydaşlarımızla hem de İslam coğrafyasından burada bulunan kardeşlerimizle bir aradayız. İftarımızı beraber açacağız. Tabii burada olmak önemli. Hem kaynaşmayı hem dostluğu hem de ikili işbirliklerini artırıyor."

Sınır şehri olarak Edirne'nin Bulgaristan ile sürekli diyalog içerisinde olduğunu anlatan Sezer, Sofya'da düzenledikleri iftar programına ülkedeki politikacılar, siyasi partilerin temsilcileri, diplomatlar ve vatandaşların katıldığını belirtti.

Vali Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu kapsamında Sofya dışında Balkanlar'da Prizren, Üsküp, İskeçe ve Gümülcine'de de benzer programlar düzenlenecek.

Sofya'daki iftar programı sema gösterisi ile tamamlandı.