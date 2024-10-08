Balkondan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 4 gün önce evinin balkonundan düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.
Yassıhüyük Mahallesi'nde yaşayan Ali Aslan (69), 4 Ekim'de dengesini kaybederek balkondan zemine düştü.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, hastanede yaşam savaşını kaybetti.
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