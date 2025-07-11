Balkondan Düşen Adam Tentelere Düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden kişi alt kattaki iş yerlerine ait tentelerin üzerine düştü.

Belek Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda ikamet eden Özgür Gültepe (32) henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki balkonda yürürken dengesini kaybederek alt katta bulunan iş yerinin tentelerine düştü.

Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren Gültepe, tentelerin üzerinde hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelene kadar esnaf, merdiven kurarak Gültepe'ye ulaşmaya çalıştı ve kendisini sakinleştirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler Gültepe'yi bulunduğu yerden dikkatlice yere indirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Gültepe, işlemlerinin ardından evine çıkarıldı.