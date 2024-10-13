Balkondan Düşen Amerikalı Yaşamını Yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartmanın balkonunda dengesini kaybedip boşluğa düşen Amerikan vatandaşı 72 yaşındaki James Link Hanvey, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hanvey, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak'taki bir apartmanda bulunan ikametinin balkonunda dengesini kaybederek boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hanvey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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