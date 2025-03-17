Bandırma'da İftar Programında Vatandaşlarla Buluşma

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ayyıldız Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı, ardından ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ayyıldız Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Mirza, "Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bu güzel akşama vesile olan Muhtarımız Ali Derman'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Mirza, yoğun katılımın olduğu iftarın ardından ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.