Bangladeş Hükümeti Hasina'nın İadesini İsteyecek - Son Dakika
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Bangladeş Hükümeti Hasina'nın İadesini İsteyecek

Bangladeş hükümeti, eski Başbakan Hasina ve destekçilerinin iadesi için Interpol'dan kırmızı bülten talep edecek.

10.11.2024 21:47
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Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan diğer destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, hükümetin Hasina ve destekçilerinin iadesi için adım atacağını duyurdu.

Nazrul, Hasina ve yurt dışına kaçan diğer kişilerin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasının talep edileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş Hükümeti Hasina'nın İadesini İsteyecek - Son Dakika

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