Bangladeş, Myanmar'a Kurtarma Ekibi Gönderecek

DAKKA, 30 Mart (Xinhua) -- Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir kurtarma ekibi, Myanmar'daki deprem yardım çalışmalarına destek olmak üzere özel bir uçakla yola çıkacak.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre pazar günü yola çıkacak ekip Myanmar'a acil ilaç, yardım malzemeleri, kurtarma ekipmanları ve tıbbi yardım götürecek.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nden daha önce yapılan açıklamadaysa ülkenin Chattogram, Sylhet, Mymensingh ve Dakka gibi yüksek riskli bölgelerinde Myanmar ve Tayland'da yaşananlara benzer şiddette depremlerin görülebileceği uyarısı yapıldı.

Kurum, halkı ve ilgili kurumları deprem risklerini azaltmak üzere önlemler almaya çağırdı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre ülkede meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.644'e yükseldi. Depremde 3.408 kişi de yaralanırken, 139 kişiden ise haber alınamıyor.