Bangladeş'te Başbakanın Konutundan Ayrılmasının Ardından Geçiş Hükümeti Kurulacak

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Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.

General Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini duyururken Bangladeş Başbakanı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Şeyh Hasina'nın konutundan eşyalar çıkarıldı

Başkentteki protestolar sürerken Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu basan göstericilerin içerideki eşyaları dışarı çıkardıkları görüldü.

Medyada yer verilen görsellerde göstericilerin resmi konuttan Başbakan'ın sandalye ve koltuk gibi eşyalarını çıkartmaları dikkati çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Avami Birliği Partisinin başkent Dakka'daki binasını ateşe verdi.

Bu arada Hint basınında konutundan ayrılan Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana ile askeri helikopterle Hindistan'a indiği yönünde haberler yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi hükümetinin de Bangladeş sınırında "yüksek alarm" durumu ilan ettiği duyuruldu.

Bangladeş'te ordunun açıklamasının ardından başkent Dakka'da göstericilerin "coşkulu kutlamalar" yaptığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin yaşamını yitirdiği açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları kontrol altına almaya çalışmış ancak bu adımlar tansiyonu düşürmemişti.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından ise protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurmuştu.

"Kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması üzerine öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in bu kararını "adaletsizlik" olarak nitelemişti.

Bangladeş'te Hasina hükümetini protesto etmek ve "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler için adalet talebiyle öğrenciler, yeniden toplanmaya başlamış ve polisle çatışmalar yaşanmıştı.

En son 4 ve 5 Ağustos'ta hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.