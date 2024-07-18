Bangladeş'te kamu kontenjanı protestolarında 4 can kaybı daha - Son Dakika
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Bangladeş'te kamu kontenjanı protestolarında 4 can kaybı daha

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşına katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan olaylarda 4 kişi daha hayatını kaybetti. Öğrenci protestolarında can kaybı 10'a yükseldi.

18.07.2024 15:54
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- Bangladeş'te kamu kontenjanı protestolarında 4 can kaybı daha

Protestolarda can kaybı 10'a yükseldi

DAKKA - Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşına katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile polis arasında çıkan olaylarda 4 kişi daha hayatını kaybetti. Öğrenci protestolarında can kaybı 10'a yükseldi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği protestolar devam ediyor. Başkent Dakka'da kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Salı gününden bu yana gerçekleştirilen protestolarda toplam can kaybı 10'a yükseldi. Ayrıca Chattogram ve Khulna gibi diğer şehirlerde de şiddet olayları yaşandı, protestocular ayrıca bazı ana otoyolları trafiğe kapattı.

Adalet Bakanı Anisul Huq, hükümetin protestocularla görüşmeye istekli olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te salı günü başlayan protestolarda söz konusu kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba gününden itibaren tüm devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler süresiz olarak kapatılmış, tansiyonun düşmesi için üniversite kampüslerine çevik kuvvet polisi ve Sınır Muhafızları gönderilmişti. Bazı mobil internet servisleri de askıya alınmıştı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının "ayrımcı" olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA

Bangladeş, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te kamu kontenjanı protestolarında 4 can kaybı daha - Son Dakika

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