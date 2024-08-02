Bangladeş'te Protestocular Adalet İstiyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Protestocular Adalet İstiyor

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve hükümetini protesto eden göstericiler, ölenler için adalet talep ediyor. Göstericiler, başkent Dakka'nın çeşitli yerlerinde toplanarak sloganlar atıyor. Polis ise göstericilere müdahale ediyor ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Protestolar, ülkedeki 'kamuda kontenjan kararı' nedeniyle başlamıştı.

02.08.2024 17:39
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Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi, temmuz'da başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli yerlerinde toplandı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile hükümetini protesto eden ve gösterilerde yaşamını yitiren 200 kişi için adalet talep eden göstericiler, başkentin çeşitli alanlarında bir araya geldi.

Polis, "Kahrolsun otokrat" ve benzeri sloganlar ile Hasina'yı protesto eden göstericilerin etrafını sardı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Protestolara katılan 18 yaşındaki öğrenci Mohammad Rakib Uddin, gösteriler sırasında kalçasına bir merminin isabet ettiğini ifade etti.

Göstericilerin ellerinde herhangi bir silah veya sopa olmadığını belirten Uddin, polisin kendilerine "acımasızca ve insanlık dışı bir şekilde saldırdığını" aktardı.

Ülkedeki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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