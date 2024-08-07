Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid'in partisi üyelerine saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Şeyh Hasina Vecid'in partisi üyelerine saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te ordunun başbakanlıktan istifasını açıkladığı Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliği üyeleri ve ailelerine yapılan saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

07.08.2024 11:48
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Bangladeş'te ordunun başbakanlıktan istifasını açıkladığı Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliği üyeleri ve ailelerinden ilk belirlemelere göre 21 kişinin protestocuların saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre polis yetkilileri, hükümet karşıtı protestolarda Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından göstericilerin Avami Birliği üyeleri ve ailelerine saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre parti üyeleri ve ailelerinden 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkenin güneybatısındaki Satkhira bölgesinde, 10 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, parti üyesi birçok kişinin evinin ateşe verildiği ve yağmalandığı kaydedildi.

Başkent Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesindeki saldırılarda ise 11 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Öğrenci protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atanmıştı.

Kaynak: AA

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