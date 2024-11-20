Bangladeş, Yumurtada İthalata Onay Verdi

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DAKKA, 20 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret Bakanlığı, yumurta fiyatlarına istikrar kazandırmak ve bu temel gıdanın erişilebilirliğini artırmak amacıyla 42 firmaya 188 milyon yumurta ithal etme onayı verdi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre, ithalat izni 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlığın son kararıyla birlikte ekim ayından bu yana yaklaşık 50 şirket, yurtdışından yaklaşık 300 milyon yumurta ithal etmek için onay almış oldu.

Yerel pazarlardaki arz krizi, ekim ayında yumurta fiyatlarını düzine başına 180-190 Bangladeş takasına yükselterek halkın yumurta tüketimini azaltmasına yol açtı.

Bangladeş Yumurta Üreticileri Birliği'ne göre, ülkede talebi karşılamak için günde 35-40 milyon yumurta gerekiyor ve bu ihtiyacın büyük bir kısmı yerli üreticilerden temin ediliyor.