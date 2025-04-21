Banka Müdürü Dolandırıcılıktan Yargılanıyor - Son Dakika
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Banka Müdürü Dolandırıcılıktan Yargılanıyor

Seçil Erzan, tanınmış sporcu ve kişileri dolandırmaktan tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

21.04.2025 20:23
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YÜKSEK karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, mağdurlar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

MAĞDUR İFADELERİ ALINDI

Seçil Erzan'ın kendisine, "Hastane masrafın oluyor. Gel paranı Denizbank'ın özel ve gizli fonuna yatıralım" dediğini iddia ederek şikayetçi olan Nuray Şengüler, "Seçil Erzan'a iki kere para verdim. Geri ödeme almadım. Suçsuz olan benim, ama neredeyse biz suçlu olduk. Beş kuruşsuz kaldım. Kocamı hastaneye götüremedim. Hastam öldü. Paramdan oldum" dedi. Cevabı sorulan Seçil Erzan ise, "Nuray, 28 Şubat'ta 650 bin TL verip 750 bin aldı. Daha sonra tekrar para verdi. 2 milyon TL olarak geri aldı" dedi.

'DOLANDIRICI ADLANDIRMASI BANA ÇOK AĞIR GELİYOR'

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Erzan, "11 Nisan 2023 tarihinden beri tutukluyum. Yargılama sürecinin başlamasından itibaren hukuki, gerçek bir savunma yapılamadığını düşünüyorum. Gerekli hukuki desteği almadım. Olayların tamamında hiçbir zaman kendime veya bir başkasına fayda sağlayayım diye düşünmedim. Planlı, sistematik bir şekilde ödeme yaptığım bir sistemim yok. Kime ne ödediğim konusunda, ne kadar menfaat sağladığımla ilgili bir sisteme sahip değilim. Olayların tamamı gerçekleşirken hiçbir zaman, 'Paraları alayım, toplayayım, biriktireyim, kaçayım' gibi bir amacım olmadı. Hep eksildim, bütün raporlarla sabit. Mal varlığımı satıyorum, kredilerimi ödüyorum. Ödeme aldıktan sonra hiçbir zaman ödememek için inkar da etmedim. Benim bu dosyadaki toplam zarar tutarım 19 milyon dolar. Gerçekten profesyonel tefecilik yapan kişilerden müştekiler var. Ben Nuray Şengüler'in de iradesini yanıltmadım. 'Dolandırıcı' adlandırması bana çok ağır geliyor, kaldıramıyorum. Kaçmam gibi bir durum olamaz. Ben annemi bırakamam zaten. Artık dayanamıyorum. Gerekiyorsa günde 5 kere imza atarım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 1 Eylül 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS ve baz istasyonu kayıtlarının temin edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Banka Müdürü Dolandırıcılıktan Yargılanıyor - Son Dakika

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