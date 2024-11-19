Bannu'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesindeki Rocha kontrol noktasından dün silahlı kişiler tarafından kaçırılan 7 polis memurunun kurtarıldığı bildirildi.

Bannu Bölge Polisliği yetkililerinden Ziauddin Ahmed, AA muhabirine, dün Rocha kontrol noktasına kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen baskına ilişkin açıklama yaptı.

Polisin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirten Ahmed, kaçırılan 7 polis memuruna ulaşıldığını ifade etti.

Rocha kontrol noktasına baskın düzenleyen kimliği belirsiz silahlı kişiler dün 7 polisi kaçırmış ve kontrol noktasını ele geçirmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin (Pakistan Talibanı) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları oluyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.