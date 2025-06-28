Bansko\'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko şehrinde 4. Balkan İş Forumu gerçekleştirildi.

Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odasının (BULTİŞAD) organizasyonuyla düzenlenen ve başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere bölgeden 7 ülkenin iş çevrelerinin katıldığı foruma Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi, KOBİ Ajansı, Bulgaristan Yatırım Ajansı ve diğer kurumlar destek verdi.

4. Balkan İş Forumu'na bu yıl Bulgaristan- Romanya Ticaret Odası, Bulgaristan-Arnavutluk Ticaret Odası ve Bulgaristan- Makedonya Ticaret Odası yetkilileri ve iş adamları da katıldı.

Forumun açılışına katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AA muhabirine, "Bu tür faaliyetler çok önemli. Türkiye'den, Bulgaristan'dan, Balkan coğrafyasından iş adamları geliyor. Bir ağ ortamında iş insanları oturuyor, konuşuyor ve ticareti geliştiriyorlar." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin özellikle Türkiye'nin ihracatını artırmak olduğunu belirten Kılıçkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan tabii ki bizim önemli ticaret ortaklarımızdan biri, aramızda 8 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi var. Bulgaristan'da Türkiye'den çok önemli yatırımlar var. Enerji alanında ve diğer başlıklarda da var. Bu tür yatırımlar, karşılıklı olarak hem Türklerin buradaki yatırımları hem Bulgarların Türkiye'deki yatırımları ve karşılıklı ticareti de artırıyor. Biz de bu tür faaliyetlere önem veriyoruz ve altyapıyı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz."

Kılıçkaya, BULTİŞAD'ın Bansko'da düzenlediği foruma benzer bir forumun yakın bir zamanda "Sourcing from Türkiye" başlığı altında Türkiye'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Balkanların Davos'u"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ise forumun artık geleneksel bir hale geldiğini belirterek, "Her geçen yıl daha çok iş adamımız gerek Türkiye'den gerek Bulgaristan, gerekse şimdi bu sene ilk kez Balkanlardan yoğun bir şekilde buradaki etkinliğe iştirak ediyorlar. Buradaki derneklerimiz bu etkinliği bir nevi Balkanların Davos'u haline getirme hedefiyle çalışırken biz de buna yoğun bir şekilde katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

BULTİŞAD'ın girişimiyle düzenlenen etkinliğe bu yıl bölgeden 7 ülkenin katıldığının altını çizen Uyanık, şunları söyledi:

"Derneklerimiz, odalarımız Türkiye'den temsilciler göndermiş. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak burada çeşitli kurumlarımızla varlığımızı, görünürlüğümüzü artırıyoruz. Büyükelçiliğimiz, ticaret müşavirliğimiz, başkonsolosluklarımızın ateşelikleri ve bunların yanı sıra ticaret bakanlığımızdan bu yıl genel müdür, ihracat genel müdürümüzün katılımı var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığımızın da bir temsilcisi ilk kez burada bulunuyor."

Büyükelçiliğimiz, ticaret müşavirliğimiz, başkonsolosluklarımız

Yoğun, karşılıklı üst düzey ziyaretler

Büyükelçi Uyanık, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artan yoğunluğuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada yaptığımız sunumda ikili ilişkilerimizin yakaladığı ivmeyi vurguladık. Son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde çok ciddi bir artış var. Bu hafta içerisinde İçişleri Bakanımızın Sofya'ya ziyareti oldu. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakan Yardımcımız geldi. Geçtiğimiz hafta yine Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız buradalardı. Ticaret Bakanımız yakın zaman önce Bulgaristan'ı ziyaret etti. Bugün de Bulgaristan'ın ulaştırmadan sorumlu Başbakan Yardımcısı İstanbul'da görüşmelerde bulunuyor. İkili ilişkilerimizde neredeyse her alanda çok ciddi bir potansiyel var."???????

Bulgaristan'daki en eski Türk yatırımlarından biri olan Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Yöneticisi Sezgin Karbuz ise ülkeye gelen Türk girişimcilere güçlü destek verdiklerini açıkladı.

Ziraat Bankası olarak, uzun yıllardır Bulgaristan'da faaliyet göstermenin getirdiği tecrübe ve güvenle müşterilerine istikrarlı ve kaliteli bankacılık hizmeti sunmaya devam ettiklerini anlatan Karbuz, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana sadece finansal hizmetler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı da görev edindik. Yerel ekonomiye duyduğumuz saygı ve topluma olan bağlılığımız doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de hem bireysel hem kurumsal müşterilerimizin yanında olmaya, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda öncü adımlar atmaya kararlıyız."

Balkanların 7 ülkesinden 400'ü aşkın kişinin katıldığı iş forumu kapsamında "Gelecek İçin Yapay Zeka: Sektörler Arası Etki", "Balkan İşbirliği Fırsatları", "Lojistik, Bağlantı ve Sanayi Bölgeleri" ile "Kadın Girişimciliği ve B2B Ağ Oluşturma" konulu 4 panel düzenlendi.