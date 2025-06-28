Bansko'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bansko'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti

Bansko\'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti
28.06.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bansko'da düzenlenen Balkan İş Forumu'na 7 ülkeden iş insanları katıldı, ticaret görüşmeleri yapıldı.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko şehrinde 4. Balkan İş Forumu gerçekleştirildi.

Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odasının (BULTİŞAD) organizasyonuyla düzenlenen ve başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere bölgeden 7 ülkenin iş çevrelerinin katıldığı foruma Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi, KOBİ Ajansı, Bulgaristan Yatırım Ajansı ve diğer kurumlar destek verdi.

4. Balkan İş Forumu'na bu yıl Bulgaristan- Romanya Ticaret Odası, Bulgaristan-Arnavutluk Ticaret Odası ve Bulgaristan- Makedonya Ticaret Odası yetkilileri ve iş adamları da katıldı.

Forumun açılışına katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AA muhabirine, "Bu tür faaliyetler çok önemli. Türkiye'den, Bulgaristan'dan, Balkan coğrafyasından iş adamları geliyor. Bir ağ ortamında iş insanları oturuyor, konuşuyor ve ticareti geliştiriyorlar." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin özellikle Türkiye'nin ihracatını artırmak olduğunu belirten Kılıçkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan tabii ki bizim önemli ticaret ortaklarımızdan biri, aramızda 8 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi var. Bulgaristan'da Türkiye'den çok önemli yatırımlar var. Enerji alanında ve diğer başlıklarda da var. Bu tür yatırımlar, karşılıklı olarak hem Türklerin buradaki yatırımları hem Bulgarların Türkiye'deki yatırımları ve karşılıklı ticareti de artırıyor. Biz de bu tür faaliyetlere önem veriyoruz ve altyapıyı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz."

Kılıçkaya, BULTİŞAD'ın Bansko'da düzenlediği foruma benzer bir forumun yakın bir zamanda "Sourcing from Türkiye" başlığı altında Türkiye'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Balkanların Davos'u"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ise forumun artık geleneksel bir hale geldiğini belirterek, "Her geçen yıl daha çok iş adamımız gerek Türkiye'den gerek Bulgaristan, gerekse şimdi bu sene ilk kez Balkanlardan yoğun bir şekilde buradaki etkinliğe iştirak ediyorlar. Buradaki derneklerimiz bu etkinliği bir nevi Balkanların Davos'u haline getirme hedefiyle çalışırken biz de buna yoğun bir şekilde katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

BULTİŞAD'ın girişimiyle düzenlenen etkinliğe bu yıl bölgeden 7 ülkenin katıldığının altını çizen Uyanık, şunları söyledi:

"Derneklerimiz, odalarımız Türkiye'den temsilciler göndermiş. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak burada çeşitli kurumlarımızla varlığımızı, görünürlüğümüzü artırıyoruz. Büyükelçiliğimiz, ticaret müşavirliğimiz, başkonsolosluklarımızın ateşelikleri ve bunların yanı sıra ticaret bakanlığımızdan bu yıl genel müdür, ihracat genel müdürümüzün katılımı var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığımızın da bir temsilcisi ilk kez burada bulunuyor."

Büyükelçiliğimiz, ticaret müşavirliğimiz, başkonsolosluklarımız

Yoğun, karşılıklı üst düzey ziyaretler

Büyükelçi Uyanık, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artan yoğunluğuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada yaptığımız sunumda ikili ilişkilerimizin yakaladığı ivmeyi vurguladık. Son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde çok ciddi bir artış var. Bu hafta içerisinde İçişleri Bakanımızın Sofya'ya ziyareti oldu. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakan Yardımcımız geldi. Geçtiğimiz hafta yine Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız buradalardı. Ticaret Bakanımız yakın zaman önce Bulgaristan'ı ziyaret etti. Bugün de Bulgaristan'ın ulaştırmadan sorumlu Başbakan Yardımcısı İstanbul'da görüşmelerde bulunuyor. İkili ilişkilerimizde neredeyse her alanda çok ciddi bir potansiyel var."???????

Bulgaristan'daki en eski Türk yatırımlarından biri olan Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Yöneticisi Sezgin Karbuz ise ülkeye gelen Türk girişimcilere güçlü destek verdiklerini açıkladı.

Ziraat Bankası olarak, uzun yıllardır Bulgaristan'da faaliyet göstermenin getirdiği tecrübe ve güvenle müşterilerine istikrarlı ve kaliteli bankacılık hizmeti sunmaya devam ettiklerini anlatan Karbuz, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana sadece finansal hizmetler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı da görev edindik. Yerel ekonomiye duyduğumuz saygı ve topluma olan bağlılığımız doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de hem bireysel hem kurumsal müşterilerimizin yanında olmaya, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda öncü adımlar atmaya kararlıyız."

Balkanların 7 ülkesinden 400'ü aşkın kişinin katıldığı iş forumu kapsamında "Gelecek İçin Yapay Zeka: Sektörler Arası Etki", "Balkan İşbirliği Fırsatları", "Lojistik, Bağlantı ve Sanayi Bölgeleri" ile "Kadın Girişimciliği ve B2B Ağ Oluşturma" konulu 4 panel düzenlendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Bulgaristan, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bansko'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
Kendisini ’komiser’ olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Yasin Öztekin’den transfer itirafı: Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor Yasin Öztekin'den transfer itirafı: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor

18:34
Türkiye’nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
18:15
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy’de gözaltına alındı
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı
17:39
Özel’den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
17:31
Sakarya’daki yangının dumanı Eskişehir’i kapladı
Sakarya'daki yangının dumanı Eskişehir'i kapladı
23:52
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
23:41
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
23:13
Bursa’da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
22:59
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
22:41
İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A’ya yükselen Pisa’ya imza attı
İsak Vural, 34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa'ya imza attı
22:40
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 65 kişi tutuklandı
22:31
Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Osimhen cevabı
Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Osimhen cevabı
22:18
Hadergjonaj, İran’a transferini savaş nedeniyle iptal etti
Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti
22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:59
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 19:19:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bansko'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.