Barış İçin Mücadeleye Devam

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da bir dizi etkinliğe katıldı.

Hatimoğulları, merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde gerçekleştirilen Kayıplar Haftası etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde barıştan bahsettiklerini, barış ve demokratik toplum çağrısında yol almak için 7/24 emek verdiklerini söyledi.

Barışın mücadelesini vermeye devam edeceklerini belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bu barış görüşmelerinin devam ettiği günlerde bir kez daha diyoruz ki bütün kayıplar bulunmalıdır. Faili meçhul cinayetler açığa çıkarılmalıdır. Bu tarihi yüzleşme, bu hakiki yüzleşme gerçekleşmelidir. Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak."

Hatimoğulları, daha sonra merkez Yenişehir ilçesi Şemse Allak Yaşam Parkı'nda düzenlenen "Toplumsal Barış ve Çözüm İçin Kadın Yürüyüşü"ne katıldı.