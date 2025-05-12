Barış İçin Ücretsiz İkramlar

Şırnak'ta bir işletme PKK'nın fesih kararını yaptığı ikramlarla kutladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren yerel bir işletme, PKK'nın kendini feshetme kararının ardından barışa olan sevincini ve desteğini Silopi ve İdil ilçelerinde gün boyu ücretsiz ikramlarda bulunarak kutladı.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir gündeminde yer alan terör meselesi, nihayet umut verici bir şekilde sona erdi. Bu tarihi gelişmeyi kutlamak ve barış sürecine destek vermek isteyen Enes Hamaloğlu isimli işletmeci, bölgedeki şubelerinde bugün hiçbir ücret talep etmeden halka hizmet verdi. İşletme sahibi Enes Hamaloğlu, sabah uyandığımda bu sevindirici haberi aldığını belirterek, "PKK'nın fesih kararını büyük bir mutlulukla karşıladım. Bu haber içimde tarifsiz bir sevinç uyandırdı. 40 yılı aşkın süredir devam eden bir süreç, bizleri ekonomik ve duygusal olarak çok yıpratmıştı. Bu sevinci halkımla paylaşmak istedim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik ve tüm şubelerimizde ücretsiz hizmet verme kararı aldık. Kampanyamız büyük ilgi gördü. Barışa katkı sunabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Hamaloğlu, sürece katkı sunan devlet yetkililerine de teşekkür ederek, "Annelerin gözyaşı dökmediği, çocukların korku içinde büyümediği bir Türkiye arzuluyoruz. Bu barışa katkısı olan Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve merhum Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür ediyorum. Sayın Önder'i rahmetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.