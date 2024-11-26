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Barış İttifakı Çağrısı

Moratinos, güvenliğe odaklanmanın yetersiz olduğunu ve barış ittifakı kurulması gerektiğini vurguladı.

26.11.2024 15:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, "sadece güvenliğe saplantılı yaşamanın sorunları çözmeyeceğini, bir barış ittifakı kurulması gerektiğini" söyledi.

Moratinos, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Forumunda konuştu.

Moratinos, Türkiye ve İspanya'nın eş başkanlığıyla 20 yıl önce başlatılan Mİ girişiminin o dönemdeki amacının "terörizme ve aşırı şiddete karşı mücadele kapsamında medeniyetler çatışmasını önlemek için kolektif çalışma ve sorunun temel nedenini anlama üzerine kurulu olduğunu" aktardı.

Mİ'nin artık 170 kadar Dostlar Grubu üye ülkeyle kurumsal olarak daha sağlam olduğunu ancak durum değerlendirmesi yapmanın zamanının geldiğini ifade eden Moratinos, "Şiddeti ve terörizmi toplumumuzdan çıkarmak için eleştirel olmalıyız. Tam güvenlik saplantısıyla devam etmek, geçmişten örnek almamak bizi aynı hatalara sürükleyebilir." dedi.

Mİ'nin İspanyol Yüksek Temsilcisi, "Sadece güvenliğe saplantılı yaşarsak bu sorunu çözmez. Çok kutuplu bir dünyada olduğumuzu anlamalıyız. Hiçbir medeniyet, geçmişte olduğu gibi artık diğerinin üzerinde değildir. Gelecek vizyonumuzu iyi belirlemeliyiz. Eşitsiz, toplumları ayırıcı bir gelecek mi? Yoksa bütünleyici, adil, tüm vatandaşların onuruna saygı duyan bir gelecek mi? Güvenlik saplantısından kurtulmak için bir barış ittifakı kurmalıyız. Barışa ulaşmak için farklılıklarımızı kabul etmek zorundayız, kültürel, dinsel, toplumsal farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

İspanya Kralı 6. Felipe'ye göre dezenformasyon bireyleri ve toplumları geriletiyor

Forumun açılışında konuşan İspanya Kralı 6. Felipe de "Değerli ve güvenilir olsun ya da olmasın, her türden bilginin, anında ve yapılandırılmamış bir şekilde yayıldığı, giderek karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz." diyerek, "dezenformasyonun bireylerin ve toplumların anlama kapasitesini, eleştirel muhakeme yeteneğini ve karar verme sürecini geçmişte benzeri görülmemiş bir şekilde gerilemeye maruz bıraktığını" söyledi.

"Anlaşmazlığın tohumları bazen insan ilişkilerinin küçük ayrıntılarında yuvalanır: Cehalet, önyargı ve güvensizlik." değerlendirmesinde bulunan İspanya Kralı, "Bunlar zamanında tespit edilmez ve dikkatle, incelik ve hassasiyetle ele alınmazlarsa, açık çatışmalara dönüşebilir ve sonunda dünyanın tüm bölgelerinin nüfusunu etkileyebilirler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Miguel Angel Moratinos, Birleşmiş Milletler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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