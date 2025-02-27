Baro Başkanı Sağkan'dan, Eskişehir'e Ziyaret

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Eskişehir'den övgü dolu sözlerle bahseden Sağkan, "Bu şehirde kadın meslektaşımızı belediye başkanı olarak görmek büyük mutluluk" dedi.

Başkan Ünlüce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın'ı makamında ağırladı.

Başkan Ünlüce'ye görevinde başarılar dileyen Sağkan, "Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini maalesef çok sıkıntılı olduğu bir süreçte kadınların devletin ilgili kademelerinde görev almasının zorluklarını bilen birisi olarak, çok kıymetli bir şehrimizde kadın bir meslektaşımızı belediye başkanı olarak görmek bizlere çok büyük bir mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce de "Türkiye Barolar Birliği olarak ziyaretiniz bizlere onur verdi. Kadınlarımızın aktif siyasette daha çok yer alması için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaret, fikir alışverişinin ardından sona erdi.