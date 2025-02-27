Baro Başkanı Sağkan'dan, Eskişehir'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baro Başkanı Sağkan'dan, Eskişehir'e Ziyaret

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Sağkan, kadın belediye başkanının görevi için duygularını dile getirirken, eşitlik vurgusu yaptı.

27.02.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Eskişehir'den övgü dolu sözlerle bahseden Sağkan, "Bu şehirde kadın meslektaşımızı belediye başkanı olarak görmek büyük mutluluk" dedi.

Başkan Ünlüce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın'ı makamında ağırladı.

Başkan Ünlüce'ye görevinde başarılar dileyen Sağkan, "Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini maalesef çok sıkıntılı olduğu bir süreçte kadınların devletin ilgili kademelerinde görev almasının zorluklarını bilen birisi olarak, çok kıymetli bir şehrimizde kadın bir meslektaşımızı belediye başkanı olarak görmek bizlere çok büyük bir mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce de "Türkiye Barolar Birliği olarak ziyaretiniz bizlere onur verdi. Kadınlarımızın aktif siyasette daha çok yer alması için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaret, fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Erinç Sağkan, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baro Başkanı Sağkan'dan, Eskişehir'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
20:53 Rusya’nın BM Konseyi’ndeki konuşması protesto edildi Salonu terk ettiler Rusya'nın BM Konseyi'ndeki konuşması protesto edildi! Salonu terk ettiler
20:47 Trump: Kanada Başbakanı Tredeau çok iyi biri, ben ona vali diyorum Trump: Kanada Başbakanı Tredeau çok iyi biri, ben ona vali diyorum
20:28 Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar
20:16 Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray’da değerli maden anlaşmasını imzalayacak Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 15:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Baro Başkanı Sağkan'dan, Eskişehir'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.