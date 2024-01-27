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Bartın-Arıt Yolunda Heyelan Riski: Köy Halkı Önlem Alınmasını İstiyor - Son Dakika
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Bartın-Arıt Yolunda Heyelan Riski: Köy Halkı Önlem Alınmasını İstiyor

Bartın-Arıt kara yolunun yakınındaki Kayadibikavlak köyünde yaşayanlar, bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle önlem alınmasını talep ediyor. Heyelanlar nedeniyle köyün su şebekesi zarar görüyor ve köy susuz kalıyor. Yolun sürekli kayması ve taş toprak düşmesi ise trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Köy halkı, yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor.

27.01.2024 - 10:17,
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BARTIN'da, son yağmurlarla birlikte heyelan meydana gelen Bartın-Arıt kara yolunun yakınındaki Kayadibikavlak köyünde yaşayanlar, bölgede yeni heyelan riskine karşı önlem alınmasını istedi. Kayadibikavlak köyü Muhtarı Rahmi Bayrak, 'Heyelan nedeniyle köyümüzün su şebekesi de her zaman zarar görüyor. Köyüm susuz kalıyor' dedi.

Bartın-Arıt kara yolunun Kayadibikavlak köyü mevkisinde geçen hafta sonu yağan yağmurlarla birlikte yolun üst bölümünde heyelan meydana geldi. 50 metrelik alanda yaşanan heyelana Karayolları ekipleri taş tahkimat yaparak önlem aldı. Ancak önlemin yetersiz kalmasıyla zaman zaman yola taş ve toprak dökülmesi nedeniyle trafik güvenliği tehlikeye düştü. Bölgede heyelan riski sürerken, Kayadibikavlak köyünde yaşayanlar ise önlem alınmasını istedi.Yolun sürekli kaydığını söyleyen Kayadibikavlak köyü muhtarı Rahmi Bayrak, (75) 'Yol yaklaşık 2 yıl önce yapımı tamamlanarak, ulaşıma açıldı. Ancak köyümüzün sınırlarındaki yaklaşık 50 metrelik bölüm sürekli kaymaya başladı. Hiçbir önlem fayda etmedi. Yol üzerindeki evler ve tarlalar da risk altındadır. Şu anda yolun bu bölümünde sürekli heyelan olmaya başladı. Bu toprak kayması yukarıda bulunan evlere kadar ulaştı. Heyelan nedeniyle köyümüzün su şebekesi de her zaman zarar görüyor. Köyüm susuz kalıyor. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Burada hiç çalışma da yapılmıyor. Bir kaya düştüğünde sadece burada iş makinesi çalışma yapıyor sadece o kadar, ama yukarıdan toprak sürekli aşağıya geliyor" dedi.

'HER YAĞMURDA BURADA HEYELAN YAŞANIYOR'

Heyelanın yaşandığı yerde arazisi olduğunu söyleyen Mehmet Güney (50), 'Burada süreklik toprak kayması yaşanıyor. Her yağmur yağdığında burada toprak ve kayalar karayoluna düşüyor. Yetkililer geliyor, biraz taş tahkimat yapıyor, başka bir işlem yapmıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Acil önlem alınmasını istiyoruz' diye konuştu. (DHA)

Bartın-Arıt Yolunda Heyelan Riski: Köy Halkı Önlem Alınmasını İstiyor
Kaynak: DHA
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