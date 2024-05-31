Bartın'da Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi Kurulacak - Son Dakika
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Bartın'da Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi Kurulacak

Bartın\'da Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi Kurulacak

Bartın Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Bartın'da su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarını aynı anda ölçen 'Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi' kurulması planlanıyor. Proje, taşkın risklerinin azaltılması ve taşkın erken uyarı sisteminin etkin bir şekilde kurulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

31.05.2024 15:21
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Bartın'da, su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarını aynı anda ölçen "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" kurulması planlanıyor.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılması için hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin proje ortağı olduğu çalışmada, Bartın Çayı havzasının su döngüsündeki ani değişimler için "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" kurulacak.

Saha çalışmaları kapsamında Arıt Çayı ve Gökırmak Çayı havzasında inceleme yapıldı.

Muhtarların ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında, görüş alışverişinde bulunuldu.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) analizleri ve saha çalışmalarına göre, istasyonların nihai konumları belirlenecek.

Nehirdeki su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarını aynı anda ölçen "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" ile elde edilen veriler, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle veri merkezine aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilecek verilerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Veriler bölgedeki taşkın risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak. Proje amaçları doğrultusunda atılan bu adımlar, taşkın erken uyarı sisteminin etkin bir şekilde kurulmasını ve olası taşkın risklerinin minimize edilmesini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bartın, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi Kurulacak - Son Dakika

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