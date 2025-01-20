Bartın\'da Alkol Alan Kişi Irmağa Düştü, Kurtarıldı

Güncel

BARTIN'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği ırmak kenarında dengesini kaybedip suya düşen kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Bartın- Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte alkol alan ismi öğrenilemeyen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için ırmak kenarına gitti. Bu sırada bu kişi, dengesini kaybedip ırmağa düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten ırmağa düşen kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber-Kamera: BARTIN,