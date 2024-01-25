Bartın\'da Cip Kaza Yaptı: 3 Kişi Yaralandı

BARTIN'da, otomobilin çarpması sonucu takla atan cipteki 3 kişi hafif yaralandı. Ters dönmüş haldeki cip, polis ve itfaiye tarafından tekerleklerinin üzerine geri çevrildi.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Okulak Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Seyfetin A. (36) yönetimindeki 74 DM 450 plakalı otomobil, Enes Can Sevingen (25) idaresindeki 74 AAT 101 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip takla atarak ters döndü. Kazada, cip sürücüsü Enes Can Sevingen ve araçta bulunan Furkan Yüksel ile Doğukan Köroğlu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönmüş haldeki cip de olay yerindeki itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla döndürülerek tekerleklerinin üstüne geri koyuldu. Cip, daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Seyfettin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.