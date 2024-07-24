Bartın'da Denize Giren Kadını Taciz Eden Şahıs Linç Edilmek İstendi - Son Dakika
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Bartın'da Denize Giren Kadını Taciz Eden Şahıs Linç Edilmek İstendi

Bartın\'da Denize Giren Kadını Taciz Eden Şahıs Linç Edilmek İstendi

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M., çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., kurtarıldı ve gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 11:32
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BARTIN'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bartın, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Denize Giren Kadını Taciz Eden Şahıs Linç Edilmek İstendi - Son Dakika

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