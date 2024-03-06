Bartın'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu

Bartın\'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu

Bartın'da bir kamu kurumu çalışanları, yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak inceledi ve türün Kafkas şeritli semenderi olduğunu tespit etti. Havuzda yaşamlarını sürdüren semenderlerin doğal ortamlarında kalması sağlanacak ve alanda güvenlik önlemleri artırılacak.

06.03.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri bulundu.

Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bartın, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Ağır Yaralandı
    10:43 Denizli'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Ağır Yaralandı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli gözaltına alındı
    10:43 Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli gözaltına alındı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı
    10:43 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çeviren şüpheli gözaltına alındı
    10:43 Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çeviren şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.

  • Gaziantep Nurdağı'nda seçim güvenliği toplantısı yapıldı
    10:42 Gaziantep Nurdağı'nda seçim güvenliği toplantısı yapıldı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü vekili, ilçe seçim kurulu başkanı ve daire amirleri katıldı. Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde alınacak tedbirler ve vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için gerekenler ele alındı.

  • Eskişehir'de Kadın Hükümlülerin El İşi Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı
    10:42 Eskişehir'de Kadın Hükümlülerin El İşi Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı

    Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında eğitim alan kadın hükümlülerin el işi eserlerinden oluşan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıldı. 22 hükümlünün katıldığı proje kapsamında dokumacılık eğitimi alan kadınlar, 4 ayda hazırladıkları eserleri sergiledi. Sergide geleneksel motifli yastık, çanta, tablo gibi ürünler yer alıyor ve sergi 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı
    10:42 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


09:49 MİT’ten PKK’ya Irak’ta ağır darbe Bir hain daha etkisiz MİT'ten PKK'ya Irak'ta ağır darbe! Bir hain daha etkisiz
09:25 Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar “Sana yapılan sabotajlar var“ diyerek kartını İmamoğlu’na verdi Bahçelievler mitingi sonrası ilginç anlar! "Sana yapılan sabotajlar var" diyerek kartını İmamoğlu'na verdi
08:42 TEM’de 5 kişilik ailenin öldüğü kazada sürücüler hakkında karar verildi TEM'de 5 kişilik ailenin öldüğü kazada sürücüler hakkında karar verildi
07:40 Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak
00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
10:09 7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi 7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi
09:57 Paltosu kepenklere takılan yaşlı kadın, havada asılı kaldı Paltosu kepenklere takılan yaşlı kadın, havada asılı kaldı
09:50 Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı
09:12 Muş’ta Mahalli İdareler Seçimlerinde 2 parti meclis listesi oluşturamadı Muş'ta Mahalli İdareler Seçimlerinde 2 parti meclis listesi oluşturamadı
09:10 Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre’nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı Acun, teklifi reddetti Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti
08:36 Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim Özgür Özel: Anketlerde önde olursa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklerim
08:19 Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar’a katıldı Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı
08:16 İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın çıktı İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 10:44:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement