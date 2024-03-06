Bartın\'da Kafkas Şeritli Semenderleri Süs Havuzunda Bulundu

Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çeviren şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.