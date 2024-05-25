Bartın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bartın- Zonguldak yolu Toptancılar Sitesi mevkisinde Barış Ö'nün kullandığı 74 ABJ 824 plakalı motosikleti ile Yaşar G. idaresindeki 74 AL 271 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet sürücüsü, Bartın istikametine seyir halinde olan Latif K. yönetimindeki 78 SC 802 plakalı aracın önünde bir süre sürüklendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
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