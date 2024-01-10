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Bartın'da ormanda ağaç keserken hayatını kaybeden kişi - Son Dakika
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Bartın'da ormanda ağaç keserken hayatını kaybeden kişi

Bartın'ın Doğaşı köyünde odun toplamak için ormanlık alana giden Saldıray Pamuk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Yapılan aramada Pamuk'un Alayaka mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldığı tespit edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın\'da ormanda ağaç keserken hayatını kaybeden kişi
10.01.2024 - 20:43,
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Bartın'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Doğaşı köyünde sabah odun toplamak için ormanlık alana giden Saldıray Pamuk'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan aramada Pamuk'un Alayaka mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldığı görüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Pamuk'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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